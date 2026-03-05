The Exorcist | John Leguizamo si unisce al cast stellare del nuovo film di Mike Flanagan

John Leguizamo si aggiunge al cast del nuovo film di Mike Flanagan, ambientato nell’universo di The Exorcist. Il progetto ha attirato un cast di alto livello, tra i più prestigiosi nel panorama horror degli ultimi anni. La produzione sta procedendo e il film si configura come uno dei più attesi del genere. La sua realizzazione è in corso senza ulteriori dettagli sulle date di uscita.

Il nuovo e misterioso progetto di Mike Flanagan ambientato nell’universo de L’Esorcista (al momento noto semplicemente come The Exorcist) continua a prendere forma con un cast che si preannuncia tra i più prestigiosi degli ultimi anni per il genere horror. L’ultima aggiunta, riportata da The Hollywood Reporter, è John Leguizamo, che si unisce a un gruppo di attori già di altissimo profilo. Leguizamo, fresco del successo come doppiatore di Zootropolis 2 e atteso nel prossimo kolossal di Christopher Nolan The Odyssey, affiancherà nomi del calibro di Scarlett Johansson, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, Diane Lane e il giovane Jacobi Jupe.... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Exorcist: John Leguizamo si unisce al cast stellare del nuovo film di Mike Flanagan L’Esorcista: John Leguizamo entra nel cast del film di Mike Flanagan con Scarlett JohanssonProdotto da Blumhouse e Universal, il nuovo capitolo del franchise horror arriverà al cinema nel 2027: ecco tutti i dettagli e il cast completo. L’Esorcista: Sasha Calle si unisce al cast stellare del reboot di Mike Flanagan!Il nuovo capitolo della saga de L’Esorcista continua a prendere forma sotto la direzione di Mike Flanagan. Approfondimenti e contenuti su The Exorcist. Argomenti discussi: John Leguizamo si unisce a Scarlett Johansson nel film horror L’esorcista di Mike Flanagan. John Leguizamo Joins Scarlett Johansson in New ‘The Exorcist’ Horror Movie for Blumhouse, Universal (Exclusive)Mike Flanagan, known for his Stephen King adaptations 'Gerald's Game' and 'Doctor Sleep,' is writing and will direct the feature film. hollywoodreporter.com The Exorcist: Mike Flanagan Movie Adds Star Wars Actor & Emmy Winner to CastOne of the stars of The Mandalorian has joined the cast of the new Exorcist movie. Mike Flanagan is directing a new Exorcist movie that is currently scheduled to be released next year by Universal ... aol.com