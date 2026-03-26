Giornata mondiale del teatro 2026 | anche a Lecce la lettura del messaggio di Willem Defoe

Venerdì 27 marzo 2026 si svolge la 64esima Giornata Mondiale del Teatro, istituita nel 1962 dall’International Theatre Institute. In questa occasione, anche a Lecce, si è tenuta la lettura del messaggio inviato da Willem Defoe, attore e figura di rilievo nel mondo dello spettacolo. La giornata coinvolge teatri e spazi culturali di tutta Italia, che organizzano eventi e iniziative per celebrare il teatro.

enerdì 27 marzo 2026 i teatri e i luoghi della cultura italiani celebrano la 64esima edizione della Giornata Mondiale del Teatro, istituita nel 1962 dall’International Theatre Institute I.T.I. UNESCO. Attori, registi, sceneggiatori, operatori e operatrici del settore festeggiano una delle date. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Giornata mondiale del teatro 2026: anche a Lecce la lettura del messaggio di Willem Defoe Articoli correlati Martina Franca celebra Dario Fo per la Giornata Mondiale del TeatroTarantini Time QuotidianoMartina Franca si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Teatro con un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle... Leggi anche: Giornata Mondiale del Teatro: visite guidate al Filarmonico di Verona Approfondimenti e contenuti su Willem Defoe Giornata mondiale del teatro 2026: anche a Lecce la lettura del messaggio di Willem Defoeenerdì 27 marzo 2026 i teatri e i luoghi della cultura italiani celebrano la 64esima edizione della Giornata Mondiale del Teatro, istituita nel 1962 dall’International Theatre Institute I.T.I. UNESCO. lecceprima.it Willem Dafoe: 'Il teatro connette popoli e culture, evita la distrazione'Willem Dafoe, direttore della Biennale Teatro, sottolinea l'importanza del teatro per connettere popoli e culture nella Giornata Mondiale del 27 marzo ... it.blastingnews.com