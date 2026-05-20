Fermo dei trasporti Confartigianato | Dal Governo risposte non concrete a rischio la continuità delle imprese
Il fermo dei trasporti è previsto per lunedì 25 maggio, con molte imprese che si preparano a sospendere le attività. Confartigianato ha commentato che le risposte fornite dal Governo finora sono considerate insufficienti, e si teme che questa situazione possa mettere a rischio la continuità delle aziende coinvolte. La mobilitazione si avvicina e, fino ad ora, non sono stati annunciati interventi concreti per risolvere le problematiche sollevate dagli operatori del settore.
Il fermo dei trasporti si avvicina, la data fissata per l’inizio della settimana di stop è lunedì 25 maggio. Per il presidente di Confartigianato di Forlì, Luca Morigi “la gravissima situazione economica che sta colpendo il comparto dell’autotrasporto, acuita dall’eccezionale incremento del costo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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