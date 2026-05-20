Fermo dei trasporti Confartigianato | Dal Governo risposte non concrete a rischio la continuità delle imprese

Il fermo dei trasporti è previsto per lunedì 25 maggio, con molte imprese che si preparano a sospendere le attività. Confartigianato ha commentato che le risposte fornite dal Governo finora sono considerate insufficienti, e si teme che questa situazione possa mettere a rischio la continuità delle aziende coinvolte. La mobilitazione si avvicina e, fino ad ora, non sono stati annunciati interventi concreti per risolvere le problematiche sollevate dagli operatori del settore.

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