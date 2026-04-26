Trasporto merci è nuovo allarme costi Cna Fita e Confartigianato all’attacco

Il settore del trasporto merci si trova di fronte a un aumento dei costi che preoccupa le aziende. Cna Fita Arezzo e Confartigianato hanno espresso preoccupazione, evidenziando come le spese siano cresciute e rendano difficile mantenere la sostenibilità. Nonostante alcuni segnali di miglioramento, le difficoltà legate ai costi rappresentano ancora un ostacolo per le imprese del comparto.

AREZZO Un primo passo avanti, ma la strada resta in salita. Cna Fita Arezzo e Confartigianato Trasporti Arezzo accolgono con favore l’esito dell’incontro tra Unatras e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, convocato dopo la proclamazione del fermo nazionale, ma chiedono ora risposte rapide e misure concrete per un comparto sempre più sotto pressione. Al centro del confronto sono finiti i nodi strutturali che da mesi gravano sulle imprese dell’autotrasporto: caro carburante, anticipazione del credito accise, applicazione del fuel surcharge e sostegno alla transizione sostenibile. Questioni che incidono direttamente sui bilanci aziendali, già messi a dura prova dall’aumento dei costi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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