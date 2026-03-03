Beccato a vendere eroina nel parcheggio di un supermercato 59enne finisce in manette

Nella mattinata di lunedì 2 marzo, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno arrestato un uomo di 59 anni, tunisino e già noto alle forze dell’ordine, mentre vendeva eroina nel parcheggio di un supermercato. L’arresto è avvenuto nel corso di un'operazione mirata a contrastare lo spaccio di droga nella città. L’uomo è stato portato in caserma e sottoposto a fermo.

La lotta allo spaccio di droga in città continua ad essere una delle priorità dell'Arma. In quest'ottica, nella mattinata di lunedì 2 marzo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona hanno tratto in arresto un 59enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa. 🔗 Leggi su Veronasera.it Ardea, beccato a vendere la cocaina: pusher in manetteI militari, mentre transitavano ad Ardea, in località Tor San Lorenzo, hanno notato l’uomo, già conosciuto agli operanti, intento a cedere un... Vende eroina sotto gli occhi degli agenti: 27enne finisce in manetteUn 27enne nigeriano, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona, con l'accusa di...