Custodiva un ordigno esplosivo in casa assieme a cartucce stupefacente e metadone | denunciato

Gli agenti del Commissariato di polizia di Vasto hanno denunciato un uomo di 54 anni, trovandolo in possesso di un ordigno esplosivo, diverse cartucce, stupefacenti e metadone. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti questi materiali, portando alla denuncia in stato di libertà per vari reati. Tra le accuse ci sono la detenzione di sostanze esplosive, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e violazione delle norme sugli stupefacenti. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo svolte dalla polizia nella zona.

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