Custodiva un ordigno esplosivo in casa assieme a cartucce stupefacente e metadone | denunciato
Gli agenti del Commissariato di polizia di Vasto hanno denunciato un uomo di 54 anni, trovandolo in possesso di un ordigno esplosivo, diverse cartucce, stupefacenti e metadone. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti questi materiali, portando alla denuncia in stato di libertà per vari reati. Tra le accuse ci sono la detenzione di sostanze esplosive, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e violazione delle norme sugli stupefacenti. La vicenda si inserisce nelle attività di controllo svolte dalla polizia nella zona.
Gli agenti del Commissariato di polizia di Vasto hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 54 anni per i reati di detenzione di materie esplodenti, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e violazione della normativa sugli stupefacenti.Nell'abitazione dell'uomo, di origini campane e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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