Truffa del falso nipote in Abruzzo fermato in fuga nel frusinate denunciato 46enne
Prosegue senza sosta l’azione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle truffe, con particolare attenzione ai reati predatori commessi ai danni delle fasce più vulnerabili. Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino hanno deferito in stato di libertà un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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