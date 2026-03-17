Fedez ha detto a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger | la notizia non si ferma

Fedez avrebbe detto a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger, secondo quanto riportato dal settimanale Chi. La notizia della gravidanza di Honegger continua a circolare, mentre il giornale rivela anche che Fedez avrebbe comunicato questa informazione alla sua ex moglie. La vicenda si sviluppa ulteriormente con dettagli sulla dinamica tra le persone coinvolte.

La notizia della gravidanza di Giulia Honegger non si arresta. A rilanciare adesso è il settimanale Chi che rivela anche la comunicazione da parte di Fedez alla sua ex moglie Chiara Ferragni. "Federico Lucia diventa papà e lo dice alla sua ex. I due continuano a mettere al primo posto il bene dei loro figli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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