Giulia Honegger mette pace tra Fedez e Chiara Ferragni | Li ha aiutati a ricucire il loro rapporto

Secondo quanto si apprende, una persona sarebbe intervenuta per favorire la riconciliazione tra il rapper e l’imprenditrice digitale. Si tratta di un’amica di entrambi che, secondo fonti, avrebbe facilitato il dialogo tra i due, contribuendo a ricucire il loro rapporto. La stessa avrebbe avuto un ruolo di mediazione, anche se i dettagli specifici non sono stati resi noti.

Sarebbe stata Giulia Honegger a fare da collante tra il compagno Fedez e l’ex moglie Chiara Ferragni. La coppia, in attesa del primo figlio, ha dimostrato di aver stretto un legame con l’influencer partecipando al compleanno del piccolo Leone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Fedez e Chiara Ferragni insieme per il compleanno del figlio Leone, con loro anche Giulia HoneggerFedez e la ex moglie Chiara Ferragni si sono ritrovati in occasione del compleanno di Leone.

Leggi anche: “Fedez ha detto a Chiara Ferragni di aspettare un figlio da Giulia Honegger”: la notizia non si ferma

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Fedez conferma: Giulia Honegger è incinta e pubblica le prime foto col pancino.

Chiara Ferragni e la nuova fiamma di Fedez sono nemiche: il retroscena bomba sul rapporto con Giulia HoneggerFedez e Giulia Honegger aspettano un figlio, ma a sorprendere è il rapporto tra Chiara Ferragni e la nuova fiamma del rapper. donnaglamour.it

Chi è Giulia Honegger, stilista e imprenditrice incinta di Fedez: terzo figlio in arrivo per il cantanteChi è Giulia Honegger, la stilista che aspetta un figlio da Fedez? Scopri la carriera, i successi dell'imprenditrice e i dettagli sul terzo figlio del cantante ... virgilio.it