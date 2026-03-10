Influenza aviaria | fare chiarezza su abbattimenti controlli e uso dei fondi pubblici

In Italia si sta affrontando il tema dell’influenza aviaria, con attenzione agli abbattimenti di volatili, ai controlli sanitari e alla gestione dei fondi pubblici destinati alla sicurezza animale. Le autorità sono chiamate a verificare il rispetto delle norme sul benessere degli animali e sulla biosicurezza, garantendo che le risorse siano utilizzate in modo trasparente e corretto.

Verificare il rispetto delle norme sul benessere animale, la corretta applicazione dei protocolli di biosicurezza e la trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici per l'influenza aviaria. È questo l'obiettivo dell'interrogazione presentata oggi in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna da Paolo Burani, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra e presidente della Commissione Ambiente. L'atto prende le mosse dall'inchiesta "Febbre alta" trasmessa dalla trasmissione Report su RAI, firmata dalla giornalista Giulia Innocenzi, che ha documentato criticità nelle operazioni di abbattimento sanitario legate a focolai di influenza aviaria in allevamenti del Nord Italia.