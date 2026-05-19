Federtennis prenota un posto a La Stampa Ma è giallo sulle quote
La Federtennis, sotto la guida di Angelo Binaghi, ha acquisito una quota di La Stampa attraverso l'acquisto di azioni della società Sae, controllata da Alberto Leonardis. La società Sae ha rilevato il giornale dalla famiglia Agnelli per un importo di 22,5 milioni di euro. Tuttavia, sono emersi dei dubbi riguardo alle cifre e alle modalità dell'operazione, creando incertezze sulle vere proporzioni della partecipazione della federazione nel quotidiano.
Qualcosa non torna nell'ingresso della Federtennis, guidata Angelo Binaghi, nel quotidiano La Stampa attraverso l'acquisto di una quota della società Sae (Sapere Aude Editori) di Alberto Leonardis che ha rilevato il giornale dalla famiglia Agnelli per un corrispettivo di 22,5 milioni di euro. Con una mossa da parte di un ente sportivo, inusuale ma prevista comunque dallo statuto, il dominus del tennis italiano è entrato con un chip consistente, 5 milioni di euro, per assicurarsi il 6,7% della holding che ha in pancia, oltre al giornale torinese, la Nuova Sardegna e alcune testate storiche quali La Provincia Pavese, Il Tirreno, la Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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