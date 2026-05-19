Federtennis prenota un posto a La Stampa Ma è giallo sulle quote

La Federtennis, sotto la guida di Angelo Binaghi, ha acquisito una quota di La Stampa attraverso l'acquisto di azioni della società Sae, controllata da Alberto Leonardis. La società Sae ha rilevato il giornale dalla famiglia Agnelli per un importo di 22,5 milioni di euro. Tuttavia, sono emersi dei dubbi riguardo alle cifre e alle modalità dell'operazione, creando incertezze sulle vere proporzioni della partecipazione della federazione nel quotidiano.

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