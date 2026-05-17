Federica Pellegrini ha scritto un messaggio sui social in cui parla della maternità contemporanea. Nel testo, si sofferma sui giudizi frequenti che le donne devono affrontare, sul bilanciamento tra lavoro e famiglia, sull’allattamento e sulla sensazione di solitudine che può accompagnare le neomamme. La sua riflessione si rivolge a tutte le donne che vivono questa fase, evidenziando esperienze e sentimenti condivisi. La campionessa di nuoto ha deciso di condividere pubblicamente i propri pensieri su questo tema.

Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Federica Pellegrini ha condiviso una riflessione intensa sulla maternità moderna, affrontando temi delicati come i giudizi continui, il lavoro, l’allattamento e la solitudine vissuta da tante donne dopo la nascita di un figlio. Leggi anche: Federica Pellegrini, dietro il successo c’è il grande dolore: la malattia di cui ha sofferto, il racconto drammatico In occasione della Festa della Mamma, Federica Pellegrini ha deciso di condividere un messaggio molto personale che ha immediatamente fatto il giro dei social. L’ ex campionessa olimpica, oggi mamma di due bambine, ha pubblicato alcune immagini intime della sua quotidianità familiare accompagnandole con una lunga riflessione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Le parole perfette di Federica Pellegrini sulla maternità che tutti dovrebbero leggere per riflettere: cosa ha detto

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