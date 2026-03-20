Federica Pellegrini ha annunciato di aver programmato un cesareo per il secondo parto, spiegando che il primo è stato molto travagliato e ha lasciato un segno. In un'intervista alla Stampa, l'ex nuotatrice ha anche riferito che la seconda gravidanza non era prevista così a stretto giro, poiché stavano cercando di stare attenti. La campionessa ha condiviso queste informazioni in modo diretto e senza commenti aggiuntivi.

Anche perché Federica, dopo quel primo parto tanto complicato, aveva sfiorato la depressione: «Quando ho preso la bambina in braccio ero già stanchissima. La prima notte in ospedale, guardando mia mamma, mi sono messa a piangere. Non so perché stessi piangendo, e questa cosa si è protratta nel tempo: sempre la sera, sempre a un certo orario, con accensioni che non capivo neanche da dove venissero. A un certo punto scoppiavo in un pianto dirotto, e non sapevo perché». Poi «abbiamo scoperto che era questo “baby blues”, che per fortuna non è mai sfociato in una depressione post partum, ma è appena un gradino sotto». Quei momenti bui sono lontani, e ora Federica è in attesa della sua seconda figlia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Pellegrini: «Per il secondo parto abbiamo programmato il cesareo: il primo è stato molto travagliato e ha lasciato un segno»

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