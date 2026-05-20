Federcoop Romagna | Lucchi guida il nuovo CDA verso il 2029

Federcoop Romagna ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri eletti, che guiderà l’organizzazione fino al 2029. Tra i membri ci sono rappresentanti provenienti da diverse aree della cooperazione agricola e alimentare della regione. Durante le assemblee, si è discusso dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulle attività del settore. Non sono state fornite dettagli sui singoli componenti del CDA né sulle decisioni specifiche riguardanti le strategie future.

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