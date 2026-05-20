Federcoop Romagna | Lucchi guida il nuovo CDA verso il 2029
Federcoop Romagna ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri eletti, che guiderà l’organizzazione fino al 2029. Tra i membri ci sono rappresentanti provenienti da diverse aree della cooperazione agricola e alimentare della regione. Durante le assemblee, si è discusso dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulle attività del settore. Non sono state fornite dettagli sui singoli componenti del CDA né sulle decisioni specifiche riguardanti le strategie future.
? Punti chiave Chi sono i dodici membri eletti per guidare il nuovo CDA?. Come influenzerà l'intelligenza artificiale le cooperative del settore agroalimentare?. Quanto incideranno i nuovi premi e il welfare sul benessere dei lavoratori?. Perché il passaggio generazionale è fondamentale per la stabilità economica locale?.? In Breve Fatturato prossimo a 6,5 milioni di euro con utile di 100mila euro.. Welfare e premi per 114 dipendenti pari a 280mila euro nel 2025.. Antonella Conti lascia la vicepresidenza il primo agosto per il pensionamento.. L'intelligenza artificiale è già presente nel 100% delle cooperative GDO locali.. Il Teatro comunale... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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