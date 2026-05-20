Federcoop Romagna eletto il nuovo cda | Lucchi confermato presidente Ecco i membri in carica fino al 2029

Federcoop Romagna ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino al 2029. Tra i membri ci sono rappresentanti di diverse cooperative e aziende del settore, tra cui Daniele Buda e Tania Buda rispettivamente di Nuova Rinascita e Cooperativa Agricola Cesenate, insieme a Stefano Damiani di Zerocerchio, Linda Faggioli di Terre Cevico, Pierpaolo Frontini di Ca’ Santino e Giovanni Giambi. Lucchi è stato confermato nel ruolo di presidente dell'organizzazione.

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