Federcoop Romagna eletto il nuovo cda | Lucchi confermato presidente Ecco i membri in carica fino al 2029
Federcoop Romagna ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che rimarrà in carica fino al 2029. Tra i membri ci sono rappresentanti di diverse cooperative e aziende del settore, tra cui Daniele Buda e Tania Buda rispettivamente di Nuova Rinascita e Cooperativa Agricola Cesenate, insieme a Stefano Damiani di Zerocerchio, Linda Faggioli di Terre Cevico, Pierpaolo Frontini di Ca’ Santino e Giovanni Giambi. Lucchi è stato confermato nel ruolo di presidente dell'organizzazione.
Federcoop Romagna ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione, in carica fino al 2029. Ne fanno parte Daniele Buda (Nuova Rinascita), Tania Buda (Cooperativa Agricola Cesenate), Stefano Damiani (Zerocerchio), Linda Faggioli (Terre Cevico), Pierpaolo Frontini (Ca’ Santino), Giovanni Giambi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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