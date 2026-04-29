Nella serata di ieri, l'assemblea degli azionisti di Atm SpA si è riunita alla presenza del rappresentante del Comune di Milano, socio unico dell'azienda. Durante l'incontro sono stati nominati i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, con Zorzan confermato nel ruolo di amministratore e Baccelli designato come nuovo presidente. È stato anche annunciato l'ingresso di Malangone tra i componenti del CDA.

Milano, 29 aprile 2026 – Si è svolta ieri in serata l'Assemblea degli Azionisti di Atm SpA, alla presenza del socio unico Comune di Milano, rappresentato dal Direttore Area governance enti partecipati e nomine, Andrea Guido Borsani, che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Board è composto da: Oliviero Baccelli designato anche alla Presidenza, Pietro Galli, Christian Malangone, Barbara Marinali, Alessia Maria Mosca, Alessandra Oppio e Alberto Zorzan. A seguire, su proposta dell'Assemblea degli Azionisti, il neonominato Consiglio di Amministrazione, ha provveduto a nominare Alberto Zorzan Amministratore Delegato conferendogli le relative deleghe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco il nuovo Cda di Atm: Zorzan confermato ad, Baccelli nuovo presidente. C’è anche Malangone

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