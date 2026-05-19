L'Arsenal di Mikel Arteta e il difensore italiano festeggiano il titolo di campione d'Inghilterra dopo 22 anni. La squadra ha raggiunto il successo con un pareggio 1-1 contro il Bournemouth, risultato che le garantisce il primo posto in classifica. La rete decisiva di Erling Haaland arriva solo al 94’, ma non basta ai suoi per evitare la sconfitta. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1, consegnando agli Gunners il titolo nazionale.

L’Arsenal è campione d’Inghilterra. L’attesa finisce dopo 22 anni, guardando in tv il Manchester City pareggiare a Bournemouth. L’1-1 che Erling Haaland firma solo al 94’ lascia la squadra di Guardiola a -4 dai Gunners, ufficialmente irraggiungibili con una sola giornata da giocare. Domenica ci sarà quella festa che il popolo dei Gunners aspetta dal 2004, da quando la squadra di Wenger vinse la Premier senza perdere nemmeno una partita. Questo titolo, oltre a far finire un’attesa che ha perseguitato l’Arsenal, soprattutto nelle tre precedenti stagioni chiuse al secondo posto, promette anche di trasformarsi nel trionfo che sblocca la squadra di Arteta e le permette di aprire un ciclo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - City, pari col Bournemouth: l'Arsenal di Arteta e Calafiori campione d'Inghilterra!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bournemouth v Arsenal - Post Match Analysis

Sullo stesso argomento

L’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni di attesa: il sogno di Arteta diventa realtàL’Arsenal è campione d’Inghilterra dopo 22 anni, interrompendo un’attesa infinita per i tifosi dei Gunners.

Premier League, Arsenal campione: il City ha pareggiato con il BournemouthL’Arsenal è campione della Premier League con i Gunners che hanno potuto festeggiare a distanza grazie al pareggio per 1-1 del Manchester City sul...

L'Arsenal è campione d'Inghilterra dopo 22 anni: decisivo il pari tra Manchester City e BournemouthL'Arsenal ce l'ha fatta: il pareggio tra il Bournemouth e il Manchester City ha consentito agli uomini di Arteta di vincere il campionato inglese ... msn.com

Il Manchester City alza bandiera bianca: l'Arsenal è campione d'InghilterraLa squadra di Guardiola non va oltre il pari in casa del Bournemouth: può finalmente esultare Arteta, con i gunners in trionfo dopo 22 anni ... corrieredellosport.it

Il Manchester City è qui giusto per dare un po' di pepe alla storia della vittoria del titolo dell'Arsenal, ma non lo vinceremo mai reddit