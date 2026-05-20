FC 26 TRIPLICE REGALO DALLA LALIGA HYPERMOTION | COMPLETA LE 3 SBC MENZIONI D’ONORE TOTS
EA Sports ha annunciato il rilascio di un nuovo gruppo di Sfide Creazione Rosa dedicate alle Menzioni d’Onore TOTS della LALIGA HYPERMOTION. Le sfide offrono un totale di tre regali, con un’ampia possibilità di sbloccare ricompense a bassissimo costo. La promozione si concentra sulla serie FC 26, che permette ai giocatori di ottenere premi attraverso tre obiettivi specifici. L’evento è stato annunciato come un’occasione unica per completare le sfide e ricevere premi esclusivi.
Una pioggia di sblocchi a bassissimo costo. EA Sports ha ufficialmente rilasciato un gruppo di Sfide Creazione Rosa unico nel suo genere, dedicato alle Menzioni d’Onore TOTS della LALIGA HYPERMOTION. Con 3 sole sfide molto economiche, potrete portarvi a casa ben tre carte speciali da 92 OVR: il gioiello Arribas, il re degli assist Iñigo Vicente e il bomber Chupete. Analizziamo tutti i dettagli. La seconda divisione spagnola è da sempre una fucina di talenti incredibili e quest’anno su Ultimate Team riceve un tributo eccezionale. Questo set di SBC non vi costringe a scegliere: completando i singoli blocchi da una sola rosa ciascuno, potrete riscattare ben tre giocatori da 92 OVR, ideali sia per rinforzare rose creative ed Evoluzioni, sia come preziosissimi elementi ad alta valutazione (fodder) per sfide più costose. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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