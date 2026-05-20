FC 26 TRIPLICE REGALO DALLA LALIGA HYPERMOTION | COMPLETA LE 3 SBC MENZIONI D’ONORE TOTS

EA Sports ha annunciato il rilascio di un nuovo gruppo di Sfide Creazione Rosa dedicate alle Menzioni d’Onore TOTS della LALIGA HYPERMOTION. Le sfide offrono un totale di tre regali, con un’ampia possibilità di sbloccare ricompense a bassissimo costo. La promozione si concentra sulla serie FC 26, che permette ai giocatori di ottenere premi attraverso tre obiettivi specifici. L’evento è stato annunciato come un’occasione unica per completare le sfide e ricevere premi esclusivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui