Manuel Locatelli si distingue nel mondo del calcio virtuale grazie a una nuova carta con valutazione di 93 OVR. La sua prestazione è descritta come eccezionale, con capacità di incidere in modo significativo in tutte le fasi del gioco. La sua presenza nel team viene considerata una grande aggiunta, confermando il suo ruolo di pilastro nella Serie A. La carta è stata menzionata tra i migliori della stagione, ottenendo anche una menzione d’onore nei TOTS.

Manuel Locatelli riceve una carta semplicemente mostruosa, capace di eccellere in ogni singola fase del gioco. Con statistiche che toccano o superano il 90 in quasi tutti i settori chiave, è il prototipo del centrocampista moderno: fisico, tecnico e tatticamente perfetto. Analisi della Carta: Totale in ogni zona. Difesa (93) & Fisico (90): Locatelli è una diga. La sua capacità di intercettare palloni e proteggere la difesa lo rende uno dei migliori CDC del gioco.. Regia (92 Passaggio & 91 Dribbling): Non è solo un interditore. Con 92 di passaggio, può orchestrare la manovra con lanci millimetrici, mentre l’agilità sorprendente gli permette di uscire dal pressing avversario.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Locatelli Menzioni d’onore TOTS: Il nuovo pilastro della Serie A! Analisi della carta da 93 OVR

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