FC 26 SHOWDOWN PREMIER LEAGUE | SHAW VS KAYODE CHI SI PRENDE IL +2?

Nel pomeriggio si è giocato l'incontro tra Manchester United e Brentford, una sfida importante sia in campionato che in Ultimate Team. Durante la partita, si sono affrontati Luke Shaw e Michael Kayode, due giocatori coinvolti in una situazione che potrebbe portare a un upgrade significativo per uno dei due. La partita ha visto momenti intensi e decisioni che potrebbero influenzare le valutazioni dei giocatori nei rispettivi settori.

Manchester United e Brentford si sfidano in un match decisivo per la classifica e per Ultimate Team. In palio un upgrade pesantissimo per Luke Shaw e Michael Kayode. Ecco l’analisi e il consiglio su chi sbloccare. Le ore 19:00 portano il duello che non ti aspetti. Per il Monday Night di Premier League, EA Sports ha scelto di mettere di fronte l’esperienza di Luke Shaw e l’esuberanza fisica di Michael Kayode (ora in forza alle “Bees”). Entrambi partono da un 90 OVR, ma solo uno potrà sognare il potenziamento massimo. Regole dell’Upgrade Showdown. Vittoria: +2 OVR (la carta sale a 92) e un nuovo PlayStyle+.. Pareggio: +1 OVR per entrambi (91 OVR).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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