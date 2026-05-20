L'ex metà del duo musicale ha annunciato di aver ripreso la propria carriera da zero, dopo la fine della collaborazione con il suo partner. In un’intervista recente, ha spiegato di essere tornato a cantare brani dedicati a incontri brevi e casuali. Ha anche commentato il fatto di essere stato etichettato come narcisista evitante, definendo questa descrizione grottesca e ironica, sottolineando che non ha l’abitudine di comprare casa dopo pochi appuntamenti. Con il nuovo singolo, anticipa il suo primo album da solista.

Di cosa parla Burrocacao? «Di quello che ti può capitare quando ti rimetti in gioco e magari non sei del tutto pronto: un po' ti autosaboti anche nelle relazioni, prima ancora di cominciare. Poi forse viviamo in un periodo dove è sempre più difficile costruire. Quando esci da una relazione hai due strade: o ti metti subito con qualcuno - e io lo sconsiglio a tutti - oppure ti dai del tempo. E in questo tempo devi capire come cammini con un'altra persona. Magari c'è una relazione fugace, è stato bello, non è detto che sia sempre traumatico. Dipende da cosa si aspetta l'altra parte». È sulle app? «No. Ho il pudore di non esserci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fausto Lama: «I Coma_Cose sono finiti e sono ripartito da zero, oggi canto di incontri fugaci. Mi hanno catalogato come narcisista evitante: grottesco, vuol dire che non compro casa dopo due appuntamenti»

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Fausto Lama dei Coma_cose pronto a tornare con musica nuova

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