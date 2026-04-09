L’economia della salute sta attraversando un cambiamento significativo, passando dall’essere semplicemente una voce di spesa pubblica a diventare un elemento chiave di competitività e innovazione. La salute non viene più considerata solo come un settore da finanziare, ma come una componente strategica che influisce su vari aspetti economici e industriali. In questo contesto, le modalità di accesso e le tecnologie emergenti giocano un ruolo centrale.

La salute non è più solo un capitolo di spesa pubblica. È una variabile economica, industriale e strategica. E soprattutto, è un banco di prova: misura la capacità di un sistema di trasformare innovazione in accesso reale. È da qui che prende forma il confronto al centro dei “ Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction ”, promossi da Adnkronos e GSK, con il patrocinio di Farmindustria, a Palazzo Ripetta, dove istituzioni, industria e comunità scientifica si confrontano su una domanda che non è più teorica: come rendere l’innovazione sanitaria davvero accessibile, sostenibile ed equa. Nel proprio messaggio introduttivo, Orazio Schillaci, ministro della Salute, ha messo subito un punto fermo: «L’innovazione è realmente tale solo se arriva alle persone». 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Accesso, innovazione e competitività. Ecco la sfida dell’economia della salute

Accesso ai farmaci e innovazione: la sfida dell’HTA europeoCosa: Una tavola rotonda istituzionale dedicata al nuovo regolamento europeo sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA).

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Innovazione accessibile. La leva che unisce salute, crescita e competitività. Ogni euro investito in sanità ne genera fino a 4 di PilDall’impatto su salute e produttività alla sfida dei tempi di accesso ai farmaci, fino al ruolo strategico del settore farmaceutico che in Europa pesa per il 3,3% del ... quotidianosanita.it

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Il gruppo riunisce una cinquantina di realtà, che avranno accesso esclusivo all'ultimo modello dell'azienda e si concentreranno sul campo della sicurezza informatica x.com

Gioacchino Amico è riuscito ad avere accesso a importanti dirigenti di Fratelli d'Italia. Come ci è riuscito In provincia di Milano, Gioacchino Amico è ufficialmente un imprenditore con aziende sparse in tutto l’hinterland. Nonostante avesse già dei precedenti - facebook.com facebook