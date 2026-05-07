In Italia si avvicina un nuovo capitolo nel settore farmaceutico, con l’arrivo di numerosi farmaci innovativi. Tra questi, ci sono trattamenti che promettono di modificare l’andamento di alcune malattie oncologiche e neurologiche, così come medicinali destinati a malattie rare. Questa fase di sviluppo coincide con un periodo segnato da tensioni internazionali e conflitti, che influenzano anche il mercato e la produzione di farmaci.

È in arrivo “ un’ondata di nuovi farmaci, alcuni dei quali cambieranno la storia naturale delle malattie, dagli oncologici a quelli per il sistema nervoso centrale, passando per i medicinali per le malattie rare. Anche l’industria italiana sta cambiando pelle, e molte imprese stanno lanciando farmaci innovativi. Per l’Italia è il momento fare un salto di qualità: fare sistema per essere protagonista. Non creare un ecosistema dedicato al settore ci metterebbe in mani altrui”. Lo ha spiegato ai giornalisti Armando Genazzani, presidente della Società Italiana di Farmacologia Sif, a margine dell’incontro dedicato al Futuro della farmaceutica oggi a Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Farmaci tra guerra e innovazione, l’Italia e la sfida del futuro

16 04 26 Mediterranea School 2026 (BARI)

Notizie correlate

Accesso ai farmaci e innovazione: la sfida dell’HTA europeoCosa: Una tavola rotonda istituzionale dedicata al nuovo regolamento europeo sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA).

La cucina del futuro tra design e innovazioneElica approda in questi giorni a EuroCucina, palcoscenico internazionale dove i marchi più innovativi del mondo della cucina presentano le proprie...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Papa Leone XIV ha inviato farmaci a Ucraina e Libano: nuovi aiuti per le popolazioni colpite dalla guerra; Farmaci, la spesa schizza sopra i 25 miliardi: revisione del prontuario in pista; Guerra in Iran e farmaci, già fino a +25% aumenti per principi attivi; Il doppio blocco di Hormuz e le conseguenze economiche della guerra.

Farmaci tra guerra e innovazione, l’Italia e la sfida del futuroDal canto suo, il numero uno di Farmindustria chiama infine in causa l’Europa: Non ha una visione competitiva. Noi siamo parte dell’Europa, ma possiamo avere una visione diversa, vincente, che tuteli ... lapresse.it

Guerre e carenza farmaci. Mandelli (Fofi): Siamo tra i migliori produttori di farmaci al mondo, ma non fabbrichiamo i principi attiviIl presidente dei farmacisti al Tgr Lazio spiega come le guerre in corso e il blocco dello Stretto di Hormuz in Iran stiano minacciando la filiera farmaceutica. Mandell ricorda la possibilità di ... quotidianosanita.it

L’infettivologo: "È un agente patogeno diffuso soprattutto tra i roditori. Non esistono farmaci efficaci, né vaccino. Chi è stato esposto deve rimanere in isolamento" - facebook.com facebook

Mal di testa, cosa c’è da sapere. L’esperto: alimenti sconsigliati, stile di vita e farmaci per combattere l’emicrania x.com