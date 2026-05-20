Farioli allontana le voci sul Milan | Sono concentrato sul PortoNon riesco ad immaginarmi in un altro club

L'allenatore del Porto ha chiarito di essere completamente concentrato sulla sua attuale squadra e sulla prossima sfida contro il Porto. In un’intervista, ha dichiarato di non riuscire a immaginarsi in un altro club e ha negato qualsiasi interesse o discussione riguardo a un possibile trasferimento al Milan. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui circolavano voci di un possibile interesse da parte del club rossonero nei suoi confronti.

Con la posizione di Massimiliano Allegri in bilico, uno dei nomi accostati con più alla panchina del Milan è stato quello di Francesco Farioli. L'allenatore italiano classe 1989 si è appena laureato campione di Portogallo con il Porto, staccando di 6 punti lo Sporting e di 8 il Benfica nella sua prima esperienza in 'Liga Portugal'. In una recente intervista ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', Farioli ha parlato del suo futuro e della possibilità di allenare in Italia la prossima stagione. Il tecnico ha escluso apertamente questa opzione, chiudendo le porte in faccia al Milan e spiegando di essere totalmente concentrato sul Porto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Farioli allontana le voci sul Milan: “Sono concentrato sul Porto.Non riesco ad immaginarmi in un altro club”

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