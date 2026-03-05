Allegri al Real Madrid? Romano | Allegri è concentrato sul Milan non pensa ad altro

Fabrizio Romano ha chiarito che Allegri, attualmente, è focalizzato sul Milan e non sta considerando altre opzioni. Le voci su un possibile trasferimento al Real Madrid sono state smentite dall’esperto di mercato. Allegri rimane quindi impegnato con il club rossonero, senza indicazioni di un suo interesse verso altre destinazioni. Le discussioni sulle sue eventuali mosse future non trovano conferme ufficiali.

Negli ultimi giorni si sta parlando molto di un possibile interesse da parte del Real Madrid nei confronti di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan. A parlarne, durante il solito appuntamento con la live YouTube, è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Il giornalista sportivo ha voluto chiarire una volta per tutti la situazione, parlando dell'avventura di Allegri al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: LEGGI ANCHE: Calciomercato, il Milan cerca il nuovo numero 9: chi è Pellegrino? Milan, le parole di Romano: “Su Allegri, al momento, massimo rispetto e concentrazione sul derby, sul Milan. Allegri non pensa ad altro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri al Real Madrid? Romano: “Allegri è concentrato sul Milan, non pensa ad altro” Allegri al Real Madrid? Vuole portarsi dietro Rabiot e un altro giocatore del MilanKalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offerta Mercato Juve: Spalletti nomina tre incedibili. Allegri: voci sul futuro e sul Real Madrid. Il Milan deve evitare un grossissimo erroreMilan, Allegri è ed è stato il fattore aggiunto per i rossoneri in questa stagione. Approfondimenti e contenuti su Real Madrid. Temi più discussi: Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…; Edicola - Il Real Madrid ripensa nuovamente ad Allegri, il tecnico del Milan nel mirino del Blancos; Milan, attento: il Real Madrid tenta l'ennesimo assalto ad Allegri per giugno; Corriere dello Sport - Il Real Madrid pensa di nuovo ad Allegri: in estate tentativo per strapparlo al Milan. Allegri-Real Madrid, il tecnico detta le condizioni per dire sì: due rossoneri coinvoltiIl Real Madrid pensa a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione: il tecnico rossonero detta le condizioni per dire sì a Florentino Perez. spaziomilan.it Allegri, Rabiot e Modric al Real Madrid: allarme Milan, la clamorosa indiscrezioneAllegri, Rabiot e Modric al Real Madrid - Le voci su un possibile approdo di Massimiliano Allegri al Real Madrid continuano a ... fantamaster.it Allegri al Real E non solo lui... Ecco i retroscena della voce spagnola intorno alla possibilità che Max vada a Madrid @ChiaraLaGreca #Tuttosport #Allegri #RealMadrid x.com La Liga pronta ad un tuffo nel passato: BARCELONA-REAL MADRID CON LE MAGLIE VINTAGE Questa la nuova proposta in lavorazione in Spagna: un'intera giornata di campionato con le squadre in campo in kit vintage e del proprio passato, in modo da - facebook.com facebook