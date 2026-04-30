Lukaku Milan nessuna trattativa | smentite le voci di mercato Belga concentrato solo sul recupero totale

Nessuna trattativa è in corso tra Romelu Lukaku e il Milan, nonostante le voci che circolano da alcune ore. Le indiscrezioni sul possibile arrivo dell’attaccante belga in rossonero durante la prossima estate sono state smentite ufficialmente. Lukaku, nel frattempo, si sta concentrando esclusivamente sul suo recupero completo, senza coinvolgimenti nelle trattative di mercato.