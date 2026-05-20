Fare decluttering con il metodo 5 7 | le regole da seguire per liberarsi degli oggetti superflui

Con l’arrivo del cambio di stagione molte persone decidono di dedicarsi al decluttering, un’attività che permette di liberarsi degli oggetti superflui. Esiste un metodo chiamato 57 che fornisce alcune regole da seguire per organizzare gli spazi domestici in modo più efficiente. Questo approccio si concentra su una sequenza di sette giorni, durante i quali si valutano gli oggetti da conservare o eliminare. La procedura mira a rendere più facile e rapido il processo di riordino.

Volete approfittare del cambio di stagione per fare decluttering? Ecco cosa prevede il metodo 57 che si rivelerà super efficace per fare ordine in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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