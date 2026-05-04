Oggi si parla di decluttering: un invito a organizzare gli oggetti in modo più funzionale. Si consiglia di partire dal cassetto più disordinato, rimuovendo uno alla volta gli oggetti presenti. Seguendo questa semplice procedura, si potrà notare come lo spazio si liberi e ci si senta più a proprio agio. È un metodo pratico per riordinare e alleggerire gli ambienti domestici.

Inizia dal cassetto più disordinato. Togli un oggetto alla volta: vedrai lo spazio tornare, e con lui un po’ di leggerezza. Ci sono cose che non occupano solo ripiani ma anche la testa. Le tieni “perché un giorno”, “perché è costato”, “perché racconta chi ero”. Lo capisci quando apri l’armadio e senti una fitta. Il decluttering emotivo non è moda. È igiene mentale. Decidi cosa resta e cosa lascia andare, con rispetto, criteri chiari e senza fretta. Lascia andare questi oggetti e ti sentirai subito più leggero – cityrumors.it Parti da un’immagine: una scatola di scarpe piena di biglietti, foto e fogli piegati. Quando la apri, provi gratitudine, ma anche fatica.🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Abbia inizio il decluttering: liberati di questi oggetti e ti sentirai subito meglio

SCRIVANIA DI LARA: TOUR, DECLUTTERING E TANTA PULIZIA! |chiara paradisi

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