Stop all' acqua per 48 ore come prepararsi e cosa fare dopo il ripristino | tutte le regole da seguire VIDEO

Da ilpescara.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 13 aprile alle 6, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa per 48 ore in 22 comuni, coinvolgendo circa 275mila abitanti. La sospensione è necessaria per consentire interventi di potenziamento della rete idrica. Le autorità hanno fornito indicazioni su come prepararsi alla mancanza d’acqua e su cosa fare una volta ripristinata, per garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle attività quotidiane.

Entrare nell’ottica che l’acqua mancherà per almeno 48 ore, a partire dalle 6 di lunedì 13 aprile. È questa la principale indicazione fornita da Aca in vista della sospensione idrica che interesserà 22 comuni, per un totale di circa 275mila persone, per consentire interventi di potenziamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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