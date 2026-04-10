Stop all' acqua per 48 ore come prepararsi e cosa fare dopo il ripristino | tutte le regole da seguire VIDEO

Da lunedì 13 aprile alle 6, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa per 48 ore in 22 comuni, coinvolgendo circa 275mila abitanti. La sospensione è necessaria per consentire interventi di potenziamento della rete idrica. Le autorità hanno fornito indicazioni su come prepararsi alla mancanza d’acqua e su cosa fare una volta ripristinata, per garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle attività quotidiane.

Entrare nell’ottica che l’acqua mancherà per almeno 48 ore, a partire dalle 6 di lunedì 13 aprile. È questa la principale indicazione fornita da Aca in vista della sospensione idrica che interesserà 22 comuni, per un totale di circa 275mila persone, per consentire interventi di potenziamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Riflettori sulle caldaie. “Allarme monossido, fare sempre i controlli”. Le regole da seguireFirenze, 16 febbraio 2026 – Come accade ogni inverno, anche nelle ultime settimane, le cronache hanno purtroppo dato notizia di persone morte o... High On Life 2: Cosa fare dopo il finale – Tutte le attività endgame da completareVideoGiochi / Trucchi e soluzioni Videogiochi / High On Life 2: Cosa fare dopo il finale – Tutte le attività endgame da completare Dopo aver... Temi più discussi: Stop all’acqua per 24 ore a Chieti: lavori sulla rete, scuole verso la chiusura; Niente uso dell'acqua durante i lavori Aca del 13 e del 14 aprile: tutte le misure e le zone della città che rimarranno a secco; Stop all’acqua per lavori Aqp di 8 ore. Ecco dove e quando; Manduria, lavori AQP: stop all’acqua per otto ore nella notte del 13 aprile. Stop dell'acqua per 10 ore: lavori urgenti alla centrale di TorrerossaDomenica 12 aprile per lavori urgenti verrà sospeso il flusso dall'acquedotto Fiumefreddo dalle 10 alle 20. Tutti dettagli ... lasicilia.it Salerno. Stop all’acqua a Pastena: lavori e disagi il 14 aprileStampa Sistemi Salerno Servizi Idrici annuncia interventi di manutenzione straordinaria sulla rete cittadina che comporteranno disagi per l’erogazione dell’acqua in alcune zone di Salerno. I lavori, p ... salernonotizie.it Decreto Bollette è legge, via libera del Senato: bonus da 115 euro e stop al telemarketing. Ma i consumatori attaccano: “Misure già superate”. https://www.orizzontescuola.it/decreto-bollette-e-legge-via-libera-del-senato-bonus-da-115-euro-e-stop-al-telemarke - facebook.com facebook Le condizioni dell'Iran. Ghalibaf: "Prima dei negoziati stop raid sul Libano e sblocco dei nostri asset" x.com