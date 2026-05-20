In una vicenda che coinvolge una famiglia e un ambiente boschivo, si sono verificati movimenti e rumori sospetti. La contro-perizia ha analizzato le evidenze, contrastando le conclusioni di una valutazione precedente che aveva adottato giudizi severi e pregiudizi. Nonostante i tempi della burocrazia e le procedure legali, si percepisce una possibile evoluzione verso un ricongiungimento tra genitori e figli. Tuttavia, al momento, non si può ancora stabilire con certezza quale sarà l’esito.

Qualcosa si muove, al netto dei tempi di legge e burocrazia. E magari si indirizza nella direzione di un possibile ricongiungimento familiare tra genitori e figli? Presto per rispondere al quesito; ma di sicuro l’asserzione inziale è innegabile. La tormentata vicenda di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana ribattezzata la “ famiglia nel bosco ” a cui sono stati tolti i tre figli, strappati a genitori e casa di famiglia per essere collocati in una “casa-famiglia” di Vasto: che, al di là della similitudine delle denominazioni, segna un passaggio (uno strappo?) non da poco. Famiglia nel bosco, qualcosa si muove. E allora, ci si chiede? Si entra finalmente in una fase nuova? Di certo l’incarico assegnato al nuovo avvocato di Nathan e Catherine, Simone Pillon, sembra essere entrato nel vivo della vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, qualcosa si muove (e fa rumore). Pillon: fin qui pregiudizi e errori severi. Ecco cosa rileva la contro-perizia

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Domanda riguardo la famiglia del bosco e cambio di avvocato reddit