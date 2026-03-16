Una famiglia nel bosco si trova al centro di una serie di eventi che coinvolgono incontri con il ministro della difesa e l’arrivo di ispettori in tribunale. Nel corso delle ultime ore, il Partito Democratico ha fatto parlare di sé in modo acceso. La situazione si sta sviluppando con nuove attività e spostamenti che coinvolgono istituzioni e autorità.

Sulla tormentata e controversa vicenda che ha travolto la famiglia nel bosco in un vortice di relazioni e valutazioni, burocrazia e tribunali, qualcosa sembra muoversi. Certo, il percorso di mamma, papà e tre figli resta ancora in salita, ma quanto meno i prossimi dieci giorni potrebbero essere prodromici a uno sblocco della situazione, da tempo in stallo, salvo picchi di criticità e polemiche davvero dolorosi. Sono attese infatti le perizie degli esperti per valutare l’idoneità genitoriale; mentre al momento non si esclude l’affidamento dei piccoli al papà, oggi in visita alla casetta di Palmoli messa a disposizione del Comune, dove la famiglia potrebbe – almeno di spera – quanto meno riunirsi sotto lo stesso tetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, qualcosa si muove: La Russa riceve i genitori e gli ispettori arrivano in tribunale. E il Pd va ai pazzi

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Garante: “Situazione sproporzionata nel suo esito”. Arrivano gli ispettori al Tribunale dell’AquilaIl caso della cosiddetta «famiglia nel bosco» vive ore di profonda tensione, oscillando tra una ricerca di normalità logistica e pesanti strascichi...

Leggi anche: Famiglia nel bosco, La Russa riceve i genitori al Senato

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco qualcosa si muove La...

Temi più discussi: La Garante dell'Infanzia fa visita ai bimbi: Stanno bene, nessuno di loro fa sciopero della fame; Famiglia nel bosco, scatti d’ira e insulti agli educatori: Catherine è pericolosa per i figli; Nuovo scontro istituzionale sul caso della famiglia nel bosco in Abruzzo: da una parte la Garante nazionale per l'infanzia Marina Terragni, che ha visitato i bambini giovedì scorso, dall'altra i servizi sociali della casa famiglia, con accuse reciproche anche sul m; La storia della 'famiglia del bosco' non è come ve la stanno raccontando - Vale Tutto.

Famiglia nel bosco, Rita De Crescenzo: Andrò a Palmoli a portargli confortoLo ha annunciato in un video TikTok la stessa Rita De Crescenzo: Rappresento la Campania, voglio fare qualcosa per loro ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, l’influencer Rita De Crescenzo annuncia di volerli incontrare: I bambini non si toccanoL'influencer napoletana Rita De Crescenzo annuncia di voler visitare la famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Vado per i genitori ma ... lapresse.it

"Vado per i genitori ma soprattutto per i bambini che non si toccano" La controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha annunciato che andrà a Palmoli, per portare conforto alla "famiglia nel bosco" - facebook.com facebook

Cucina, famiglia e passione per il territorio. Lo chef Roberto Valbuzzi e Eleonora Laurito raccontano la loro vita tra ristorante, televisione e figli, con il Crotto Valtellina al centro di una cucina che parla di persone e storie. La puntata @orasolaretv2000 è su Play x.com