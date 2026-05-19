Famiglia nel bosco consulenti presentano contro-perizia di 300 pagine Pillon | Individuati errori grossolani
I consulenti incaricati dalla famiglia nel bosco hanno depositato una contro-perizia di più di 300 pagine, contestando la relazione redatta dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila. La nuova documentazione analizza dettagliatamente le risultanze della relazione ufficiale, evidenziando presunti errori e criticità riscontrate nel lavoro dei periti. Pillon, rappresentante della famiglia, ha commentato che sono stati individuati degli errori grossolani nel rapporto del tribunale. La discussione si inserisce nel contesto di un procedimento legale in corso.
I consulenti della famiglia nel bosco hanno depositato una contro-perizia di oltre 300 pagine contro la relazione del Tribunale per i minorenni de L'Aquila. L'avvocato Simone Pillon parla di "errori grossolani" e intanto segue il trasferimento della coppia nella nuova casa di Palmoli: "Il trasloco è praticamente ultimato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Famiglia nel bosco, la perizia gela Nathan e Catherine: Genitori inadatti, bimbi immaturi
Sullo stesso argomento
“I genitori della famiglia nel bosco non idonei”. Ma i consulenti della coppia attaccano: “Perizia piena di errori”La vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli (Chieti) entra in una fase decisiva e al tempo stesso sempre più controversa, dopo le...
Famiglia nel bosco, per Cantelmi “errori macroscopici” nella perizia“Tanto dolore, ma nessuna sorpresa” da parte dei consulenti dei legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham dopo la perizia psichiatrica e...
La perizia psichiatrica giudica i genitori della 'famiglia nel bosco' inadeguati, ma i consulenti della difesa contestano il documento facebook
Famiglia nel bosco, i consulenti dei genitori: Dai periti superficialità. Un differente stile di vita scambiato per incompetenza genitorialeNella valutazione effettuata, scrivono gli psichiatri dei Trevallion nelle oltre trecento pagine delle controdeduzioni, risultano del tutto ignorate le gravissime conseguenze degli effetti traumatici ... roma.corriere.it
Incapacità genitoriale, si legge nella relazione di Simona Ceccoli, psichiatra nominata dal Tribunale, su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. I consulenti di parte della famiglia si dovranno esprimere e poi Ceccoli avrà un altro mese per il documento x.com
Famiglia nel bosco, i consulenti: Solide argomentazioni per il ricongiungimentoNathan Trevallion e Catherine Birmingham. (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse) I consulenti di parte dei coniugi ... msn.com
Domanda riguardo la famiglia del bosco e cambio di avvocato reddit