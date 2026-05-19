Famiglia nel bosco consulenti presentano contro-perizia di 300 pagine Pillon | Individuati errori grossolani

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I consulenti incaricati dalla famiglia nel bosco hanno depositato una contro-perizia di più di 300 pagine, contestando la relazione redatta dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila. La nuova documentazione analizza dettagliatamente le risultanze della relazione ufficiale, evidenziando presunti errori e criticità riscontrate nel lavoro dei periti. Pillon, rappresentante della famiglia, ha commentato che sono stati individuati degli errori grossolani nel rapporto del tribunale. La discussione si inserisce nel contesto di un procedimento legale in corso.

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I consulenti della famiglia nel bosco hanno depositato una contro-perizia di oltre 300 pagine contro la relazione del Tribunale per i minorenni de L'Aquila. L'avvocato Simone Pillon parla di "errori grossolani" e intanto segue il trasferimento della coppia nella nuova casa di Palmoli: "Il trasloco è praticamente ultimato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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