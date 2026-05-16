Famiglia nel bosco Pillon | Martedì incontro con i genitori
Una famiglia si trova nel bosco, mentre un rappresentante legale annuncia un incontro con i genitori previsto per martedì. Nel frattempo, si informa che i colloqui, le videochiamate e gli incontri tra i minori e i loro assistiti si svolgono senza interruzioni. Nessuna altra informazione sui motivi dell’incontro o sulla situazione familiare viene fornita al momento. La comunicazione si limita a confermare la regolare prosecuzione delle relazioni tra i bambini e i loro tutori legali.
“ I colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente”. Lo ha dichiarato Simone Pillon, legale dei coniugi Trevallion-Birmingham, la cosiddetta ‘famiglia del bosco’, che difende la coppia per il ricongiungimento dei tre figli, due gemelli di 6 anni e una bimba di 8, accolti da 6 mesi in una casa famiglia a Vasto (Chieti). “I genitori si attengono scrupolosamente alle indicazioni ricevute, anche se non possono non notare che i loro figli in ogni occasione chiedano quando potranno tornare a casa – ha aggiunto Pillon -. Mancano loro la mamma e il papà, ma anche il cavallo Lee, l’asinello Gallipoli, i due cagnolini Spirit e mr. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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