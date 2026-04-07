Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, la famiglia nel bosco si è trovata senza la presenza della madre, Catherine, che si trovava lontana dai figli. Nel frattempo, Nathan Trevallion, il padre, ha annunciato che non entrerà nella nuova abitazione presa di recente. La situazione ha attirato l'attenzione sulla vicenda familiare, con i media che monitorano attentamente gli sviluppi.

Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta Famiglia nel Bosco, è rimasta lontana dai figli anche durante le festività di Pasqua, dopo che il suo atteggiamento durante l’ultimo incontro alla presenza degli assistenti sociali non è stato giudicato costruttivo. Nathan Trevallion, il padre, è pronto a firmare il contratto di comodato d’uso per la casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli, ma ha avvertito che andrà a viverci solo insieme alla moglie e ai figli. La Pasqua della Famiglia nel Bosco I tre figli della Famiglia nel Bosco hanno passato Pasqua e Pasquetta nella casa famiglia di Vasto dove risiedono in compagnia del padre, della zia e della nonna, ma senza la madre, Catherine Birmingham. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, la madre Catherine lontana dai figli a Pasqua e Pasquetta: la mossa di Nathan per riaverli

Famiglia nel bosco, anche a Pasqua separati: mamma Catherine lontana dai figliDopo il Natale, trascorreranno anche la Pasqua da separati dai genitori i bimbi della cosiddetta "famiglia nel bosco".

Famiglia nel bosco, la lite tra Catherine e Nathan dopo l’allontanamento dei figliLa notizia dell’allontanamento dei figli ha fatto esplodere la tensione tra Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta...

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Famiglia nel bosco, Catherine nei guai: «Nell'ultimo incontro con i bambini ha aizzato gli ospiti contro gli educatori»Nathan che cerca di mettere tutti i pezzi a posto per tornare sotto lo stesso tetto con i suoi tre figli dallo scorso 20 novembre trasferiti, per volere del tribunale dei minori ... ilmattino.it

Famiglia nel bosco, la madre Catherine lontana dai figli a Pasqua e Pasquetta: la mossa di Nathan per riaverliNathan Trevallion, il padre della Famiglia nel Bosco, ha deciso che non entrerà nella nuova casa del Comune prima di essersi ricongiunto ai figli e alla moglie ... virgilio.it

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