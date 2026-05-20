Famiglia nel bosco la contro-perizia dei Trevallion | Tutto da rifare bimbi hanno incubi ma restano ignorati
La famiglia coinvolta in una vicenda giudiziaria nel bosco ha visto le valutazioni del Tribunale messe in discussione da una contro-perizia commissionata dai consulenti di parte. Gli esperti, uno psichiatra e una psicologa, hanno evidenziato quindici criticità tra cui la presunta mancanza di competenza della consulente incaricata. Secondo le loro analisi, il lavoro svolto non sarebbe stato adeguato, portando alla conclusione che l’intera perizia dovrebbe essere rifatta. I bambini coinvolti, nel frattempo, manifestano incubi e si trovano in uno stato di disagio ignorato.
Per i consulenti della “famiglia nel bosco”, la perizia del Tribunale è da rifare. Lo psichiatra Cantelmi e la psicologa Aiello, consulenti di parte dei Birmingham-Trevallion, identificano 15 gravi criticità tra cui la "mancata competenza della consulente" sul caso specifico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Famiglia nel bosco, la perizia: Genitori inadeguati, no a ricongiungimento - Vita in diretta
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Non capisco tutto questo accanimento contro la povera famiglia nel bosco. È anche una mancanza di rispetto verso il povero Pilly, vostro ex senatore e nuovo avvocato dei genitori. x.com
Farò di tutto perché la famiglia nel bosco torni ad essere unita. Lo ha ribadito il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini durante la scuola di formazione politica del partito. Continua su IlCentro.it e Rete8.it--> Link nei commenti #famiglianelbosco # - Facebook facebook
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