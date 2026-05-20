Famiglia nel bosco la contro-perizia dei Trevallion | Tutto da rifare bimbi hanno incubi ma restano ignorati

La famiglia coinvolta in una vicenda giudiziaria nel bosco ha visto le valutazioni del Tribunale messe in discussione da una contro-perizia commissionata dai consulenti di parte. Gli esperti, uno psichiatra e una psicologa, hanno evidenziato quindici criticità tra cui la presunta mancanza di competenza della consulente incaricata. Secondo le loro analisi, il lavoro svolto non sarebbe stato adeguato, portando alla conclusione che l’intera perizia dovrebbe essere rifatta. I bambini coinvolti, nel frattempo, manifestano incubi e si trovano in uno stato di disagio ignorato.

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