Famiglia nel bosco la perizia choc | Incapacità genitoriale I bimbi restano a Vasto

Una perizia psichiatrica depositata presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha accertato l’incapacità genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della famiglia nota come “nel bosco”. I due risultano non idonei alla responsabilità genitoriale, e i loro figli sono stati collocati a Vasto. La relazione ha analizzato aspetti psichici e personali dei genitori, senza ulteriori dettagli pubblici.

La perizia psichiatrica e personologica depositata presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha confermato l’incapacità genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco. Il documento di 196 pagine, firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, perita nominata dal tribunale, descrive competenze inadeguate da parte della coppia anglo-australiana che vive a Palmoli, in provincia di Chieti. Secondo l’esperta, i genitori presentano tratti di personalità che incidono negativamente sui bisogni evolutivi dei tre figli minori. Pur riconoscendo in Nathan e Catherine determinazione ed energia, il quadro complessivo evidenzia fragilità profonde che hanno portato a un’immaturità neuropsicologica dei bambini.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Famiglia nel bosco, la perizia choc: “Incapacità genitoriale”. I bimbi restano a Vasto Notizie correlate Famiglia nel bosco, la perizia del Tribunale per i minorenni conferma l’incapacità genitorialeRelazione di 196 pagine depositata all’Tribunale per i minorenni dell’Aquila: “Competenze inadeguate e fragilità profonde”. Famiglia nel bosco, perizia del Tribunale minorile conferma incapacità genitorialeLa perizia psichiatrica e personologica depositata ieri, presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, ha confermato che per la cosiddetta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Famiglia nel bosco: i genitori tornano nel casolare e iniziano i lavori di ristrutturazione; Salvini incontra i coniugi della famiglia nel bosco: Per i bimbi più socialità qui che a Milano. Famiglia del bosco, la perizia psichiatrica del Tribunale: «Incapacità genitoriale» di Nathan e CatherineIl documento, firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, arriva a una conclusione: la richiesta di «immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre» viene ritenuta «priva di fondamen ... vanityfair.it Famiglia nel bosco, perizia psichiatrica conferma incapacità genitoriale di Nathan e CatherineLa perizia psichiatrica su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion conferma l'incapacità genitoriale della coppia della famiglia nel bosco ... virgilio.it Morto per la famiglia ma vivo per lo Stato: la vedova intrappolata nel paradosso della burocrazia https://cityne.ws/y9qNQ - facebook.com facebook Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: "Genitori inadeguati, no a ricongiungimento" x.com