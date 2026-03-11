Famiglia nel bosco i bimbi restano a Vasto La nonna | Supplicano di avere la loro mamma

I bambini della famiglia nel bosco resteranno a Vasto perché non ci sono altre strutture in Abruzzo in grado di accoglierli. La nonna ha dichiarato che i piccoli supplicano di vedere la loro mamma, che al momento non può essere con loro. La situazione riguarda la permanenza dei minori nel territorio della città, senza indicazioni su eventuali provvedimenti legali o altre decisioni.

I bimbi della famiglia nel bosco resteranno a Vasto: non ci sarebbero altre strutture in Abruzzo per accoglierli. La zia: "Un bambino continua a dire 'non mangerò finché non torna la mamma'. È una follia".