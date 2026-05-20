Famiglia nel bosco consulenti di parte | Perizia nulla per gravi carenze e conclusioni ideologiche

Una consulenza tecnica d'ufficio è stata dichiarata nulla a causa di gravi carenze metodologiche e scientifiche. La famiglia coinvolta nel procedimento ha contestato il rapporto, ritenendo che le conclusioni fossero influenzate da motivazioni ideologiche e non supportate da dati solidi. La decisione è stata presa dopo aver valutato attentamente il documento, che è stato giudicato inadeguato e privo di validità tecnica. Attualmente si attendono eventuali approfondimenti o valutazioni relative alla responsabilità dei consulenti coinvolti.

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