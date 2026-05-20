Famiglia nel bosco consulenti di parte | Perizia nulla per gravi carenze e conclusioni ideologiche
Una consulenza tecnica d'ufficio è stata dichiarata nulla a causa di gravi carenze metodologiche e scientifiche. La famiglia coinvolta nel procedimento ha contestato il rapporto, ritenendo che le conclusioni fossero influenzate da motivazioni ideologiche e non supportate da dati solidi. La decisione è stata presa dopo aver valutato attentamente il documento, che è stato giudicato inadeguato e privo di validità tecnica. Attualmente si attendono eventuali approfondimenti o valutazioni relative alla responsabilità dei consulenti coinvolti.
(Adnkronos) – Una consulenza tecnica d'ufficio "gravemente carente sotto il profilo metodologico e scientifico" tanto da essere ritenuta "nulla" e potenzialmente suscettibile di valutazione sotto il profilo delle responsabilità professionali. E' questo il cuore delle "note critiche di parte", depositate dal professor Tonino Cantelmi e dalla psicoterapeuta Martina Aiello, consulenti di parte, nell’ambito del procedimento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Famiglia nel bosco. «Perizia nulla per gravi carenze e per conclusioni ideologiche»
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