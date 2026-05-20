Famiglia di imprenditori e operaio arrestati con l' accusa di spaccio

Una famiglia di imprenditori e un operaio sono stati arrestati con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto durante un posto di controllo nel territorio, dove i carabinieri hanno ispezionato un’area boschiva. Durante la verifica, hanno trovato un foglio manoscritto con annotazioni relative a posizioni debitorie di soggetti ritenuti coinvolti nello spaccio. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti tra i soggetti e le attività illecite.

Un posto di controllo nel territorio, l'ispezione di una macchia e un foglio che balza agli occhi dei carabinieri: è manoscritto e contiene annotazioni riconducibili a posizioni debitorie di presunti assuntori di sostanze stupefacenti. Da qui è scattato il controllo più approfondito che ha. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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