Lo spaccio è un affare di famiglia | marito e moglie arrestati con 800 grammi di stupefacenti e 21mila euro in contanti

Un uomo e una donna, entrambi di origine albanese, sono stati arrestati dai carabinieri di Bellaria con circa 800 grammi di stupefacenti e 21mila euro in contanti. La coppia gestiva un’attività di spaccio considerata stabile e redditizia, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. L’arresto è avvenuto durante una operazione di controllo sul territorio. La coppia è stata portata in carcere e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Marito e moglie, entrambi albanesi, avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio che è stata però interrotta dai carabinieri di Bellaria che li hanno arrestati. A finire in manette, nella giornata di mercoledì, sono stati un 52enne e una 51enne finiti nel mirino degli investigatori.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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