Lo spaccio è una questione di famiglia a Ercolano | arrestati marito e moglie denunciata la figlia

A Ercolano, i carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nell’abitazione dei coniugi, sono stati trovati e sequestrati 57 grammi di hashish e una somma di denaro contante. La figlia dei due è stata denunciata a piede libero. La vicenda riguarda un’attività di spaccio gestita all’interno della stessa famiglia.