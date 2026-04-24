Lo spaccio è una questione di famiglia a Ercolano | arrestati marito e moglie denunciata la figlia
A Ercolano, i carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nell’abitazione dei coniugi, sono stati trovati e sequestrati 57 grammi di hashish e una somma di denaro contante. La figlia dei due è stata denunciata a piede libero. La vicenda riguarda un’attività di spaccio gestita all’interno della stessa famiglia.
I carabinieri hanno controllato l'abitazione dei coniugi, rinvenendo e sequestrando 57 grammi di hashish e denaro contante, ritenuto provento dell'attività di spaccio.🔗 Leggi su Fanpage.it
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