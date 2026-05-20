La presidente della commissione per l'infanzia e l'adolescenza ha visitato questa mattina una casa famiglia a Vasto, incontrando i bambini e i loro tutori. Durante la visita, ha espresso fiducia nel lavoro svolto e ha sottolineato l'impegno collettivo nel supporto ai minori. La visita si inserisce in una serie di controlli e incontri istituzionali dedicati alla tutela dell'infanzia, con l’obiettivo di monitorare le condizioni delle strutture di accoglienza nel territorio.

"Sono molto fiduciosa, stiamo lavorando tutti con grande impegno". Queste le parole della presidente della commissione per l'infanzia e l'adolescenza, Michela Brambilla, all'uscita dalla casa famiglia di Vasto dove, oggi, ha fatto visita ai figli della "famiglia del bosco". La deputata ha portato anche alcuni grandi peluche che ha donato ai piccoli durante il loro incontro. "Erano molto interessati ai video di tutti i miei animali, perché come tutti i bimbi adorano gli animali, in particolare loro che hanno vissuto sempre con loro - ha detto -. Volevo dar loro un po' di serenità e farli sentire un po' a casa. Loro mi hanno raccontato di tutti i loro animali, e lo hanno fatto con grande malinconia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Famiglia del bosco, Brambilla visita i bambini: "Sono molto fiduciosa"

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