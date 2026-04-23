Una famiglia del bosco denuncia una presunta violenza di Stato, affermando che i loro figli hanno subito due separazioni consecutive: prima dalla casa e dal padre, poi dalla madre. Secondo quanto riferito, i bambini hanno vissuto momenti di stress, dolore e paura a causa di queste decisioni. La vicenda ha suscitato attenzione e discussione pubblica sulla gestione delle separazioni familiari e sui loro effetti sui minori.

Così sono apparsi alla stampa Nathan e Catherine Trevaillon, che accompagnati dal loro legale Marco Femminella, hanno preso parte alla conferenza stampa alla Camera convocata dalla presidente della commissione infanzia Michela Vittoria Brambilla, dal titolo significativo: ‘Voglio tornare a casa. Il calvario della famiglia nel bosco’. La coppia ha portato con sè in un cestino di vimini i disegni e le letterine dei loro bambini. In uno in particolare, all’interno di una caverna, si vedono i componenti della famiglia che si tengono per mano. “Mi sembra di vivere un incubo, sono franca: non ho mai visto, né sentito, una forma di crudeltà così estrema come quella che stanno subendo i miei figli“, ha detto Catherine Trevaillon in un messaggio che ha letto in inglese durante l’incontro con la stampa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Famiglia del bosco, Brambilla: “questa è una violenza di Stato”

Famiglia nel bosco, Brambilla: voglio essere voce bambini, e’ violenza di Stato

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