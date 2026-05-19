Capaci… di ricordare | all’istituto Archimede la legalità mette radici nel cuore dei giovani

Da agrigentonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento dedicato alla memoria e alla legalità si è svolto presso l’istituto Archimede di Cammarata, coinvolgendo studenti, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. La giornata, intitolata “Capaci… di ricordare – La legalità mette radici”, si è tenuta presso la sede Ipsia di Casteltermini e ha visto la partecipazione di numerose persone. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati alla memoria delle vittime delle stragi e all’importanza della legalità nelle scuole e nella comunità.

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Una giornata intensa, carica di memoria, riflessione e speranza ha coinvolto studenti, docenti, istituzioni e cittadini presso la sede Ipsia di Casteltermini dell’istituto Archimede di Cammarata, in occasione dell’evento dal titolo “Capaci. di ricordare – La legalità mette radici”, promosso per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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