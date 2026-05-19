Capaci… di ricordare | all’istituto Archimede la legalità mette radici nel cuore dei giovani

Un evento dedicato alla memoria e alla legalità si è svolto presso l’istituto Archimede di Cammarata, coinvolgendo studenti, insegnanti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini. La giornata, intitolata “Capaci… di ricordare – La legalità mette radici”, si è tenuta presso la sede Ipsia di Casteltermini e ha visto la partecipazione di numerose persone. Durante l’iniziativa sono stati affrontati temi legati alla memoria delle vittime delle stragi e all’importanza della legalità nelle scuole e nella comunità.

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