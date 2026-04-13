Nel nuovo episodio della saga, si assiste a un cambiamento nel racconto che abbandona la gloria dell’Imperium per esplorare temi più oscuri. Dopo aver mostrato l’ascesa di Horus e l’unione tra i membri della fratellanza, la narrazione si concentra ora sulla diffusione di un’eresia che mette in discussione i principi fondamentali. La storia si svolge in un momento di tensione e rottura tra le forze in gioco.

Se L’Ascesa di Horus ci aveva presentato l’apice della fratellanza e della gloria dell’Imperium, Falsi Dei è la rottura del velo. Graham McNeill prende il testimone da Dan Abnett e ci trascina nel fango della luna di Davin, dove l’invincibilità dei Primarchi viene messa alla prova non solo dalle armi, ma dal dubbio e dall’inganno. La fine inizia qui. Erebus nodo gordiano della caduta. Erebus by Eric Alonso Entrando nell’universo di Warhammer 40k vi renderete sempre più conto che a prescindere dall’essere lealisti o traditori, sarete accumunati dall’odio per il cappellano dei Word Bearers. Se già sulle note finali de “L’Ascesa di Horus” avevamo intuito il suo essere viscido e manipolativo, qui ne abbiamo ulteriore conferma.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Falsi Dei – L’eresia mette radici

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