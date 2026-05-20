Nell'ambito delle misure per controllare la presenza di piccioni nelle aree pubbliche, sono stati introdotti metodi che prevedono l'impiego di falchi addestrati per allontanare gli uccelli. Questi strumenti naturali vengono utilizzati come alternativa ai metodi tradizionali, come l'installazione di reti o l'uso di gas. Recentemente, si è assistito a un aumento nell'impiego di droni che sorvolano le zone interessate, creando un ulteriore deterrente contro le colonie di piccioni.

Nell’ultima frontiera della lotta ai piccioni si aprono le porte per far spiccare il volo ai falchi, con le sue picchiate un rapace letale. "Basta degrado da piccioni: servono falconieri, droni e un vero piano di intervento", è la proposta della Lega di Comacchio. "A Comacchio il problema dei piccioni è ormai evidente in molte zone della città – sottolineano – panchine imbrattate, marciapiedi sporchi, guano su monumenti e portici, rifiuti rovistati, cattivi odori e degrado urbano. Una situazione che penalizza residenti, turismo, decoro e immagine della nostra città. La Lega di Comacchio chiede un piano immediato e concreto, prendendo esempio da quanto già fatto in molte realtà italiane". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Falchi e droni nei cieli. Fermeremo i piccioni"

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