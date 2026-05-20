Facileit | nel 2025 temporeggiare su bollette e assicurazioni è costato agli italiani 1,3 miliardi

Nel 2025, gli italiani hanno speso circa 1,3 miliardi di euro a causa di ritardi nel cambiare fornitori di bollette e assicurazioni. Un’indagine commissionata da una società di comparazione tariffe rivela che in media le persone aspettano tra i 52 e i 74 giorni prima di decidere di passare a un nuovo servizio. Questo comportamento ha portato a costi maggiori per molti, considerando che il tempo di attesa si traduce spesso in pagamenti più alti o servizi meno convenienti.

Secondo un’indagine commissionata dalla società, gli italiani temporeggiano in media tra i 52 e i 74 giorni prima di cambiare fornitore. Tra le principali cause ci sono la difficoltà nel trovare la soluzione giusta e la mancanza di tempo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Facile.it: nel 2025 temporeggiare su bollette e assicurazioni è costato agli italiani 1,3 miliardi

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