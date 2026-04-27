Facileit in 2 mesi di guerra 1,7 miliardi in più per mutui e bollette

In due mesi di conflitto in Iran, gli italiani hanno incrementato le spese per bollette, carburante e mutui di oltre 1,7 miliardi di euro. I dati rilevati indicano un aumento consistente nei costi legati alle utenze e ai finanziamenti immobiliari, rispetto al periodo precedente. La cifra si riferisce esclusivamente alle spese di natura domestica, senza considerare altri tipi di consumi o investimenti.

In sessanta giorni di guerra in Iran gli italiani hanno speso, considerando solo bollette, carburante e mutui, oltre 1,7 miliardi di euro in più. Per quanto riguarda le bollette di luce e gas secondo le stime di Facile.it, per gli italiani con un contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero l'aumento si tradurrà in un aggravio di oltre 40 euro tra marzo e aprile. Più nello specifico, a salire maggiormente saranno le bollette del gas; guardando ai consumi di una famiglia tipo (consumo pari a 1.100 smc), per le utenze di marzo e aprile la spesa media sarà di circa 263 euro, vale a dire più o meno 36 euro in più (+16%) rispetto a quanto avrebbero speso se le tariffe non fossero aumentate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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