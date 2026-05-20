Fabrizio Corona a processo per bancarotta L’avvocato Chiesa interviene | Non glieli deve proprio quei soldi è un credito infondato Piuttosto dice che torna in galera

Il tribunale di Milano ha rinviato al prossimo 11 giugno la sentenza nel procedimento a carico di Fabrizio Corona, coinvolto in un caso di bancarotta legato alla fallita società Fenice srl, di cui era amministratore. L’avvocato di Corona ha dichiarato che il credito contestato non esiste e che non ci sono somme da pagare, aggiungendo che il suo assistito potrebbe tornare in carcere. La causa riguarda una delle ultime inchieste sulla sua attività imprenditoriale.

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