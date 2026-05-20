Fabrizio Corona a processo per bancarotta L’avvocato Chiesa interviene | Non glieli deve proprio quei soldi è un credito infondato Piuttosto dice che torna in galera

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Milano ha rinviato al prossimo 11 giugno la sentenza nel procedimento a carico di Fabrizio Corona, coinvolto in un caso di bancarotta legato alla fallita società Fenice srl, di cui era amministratore. L’avvocato di Corona ha dichiarato che il credito contestato non esiste e che non ci sono somme da pagare, aggiungendo che il suo assistito potrebbe tornare in carcere. La causa riguarda una delle ultime inchieste sulla sua attività imprenditoriale.

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La sentenza del Tribunale di Milano nel processo a carico di Fabrizio Corona, relativo all’ultimo filone del procedimento per bancarotta della sua ex società Fenice srl, è stata rinviata all’11 giugno. L’ex re dei paparazzi ha raggiunto un accordo con la Procura di Milano per patteggiare una pena di 10 mesi, convertibile in sanzione pecuniaria. L’accusa nei suoi confronti riguarda l’intestazione fittizia di un immobile situato in via De Cristoforis, del valore di 2,5 milioni di euro, a un suo ex collaboratore. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’abitazione sarebbe stata acquistata con denaro sottratto al patrimonio aziendale prima della dichiarazione di fallimento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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