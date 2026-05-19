Fabrizio Corona e il processo per bancarotta | un commercialista fa saltare il patteggiamento
A Milano, il procedimento giudiziario contro Fabrizio Corona per bancarotta ha subito una battuta d'arresto quando il suo commercialista ha deciso di interrompere il patteggiamento. Durante l'udienza, l'ex paparazzo ha dichiarato di ritenere infondate le pretese di credito avanzate nei suoi confronti e ha affermato che preferirebbe tornare in carcere piuttosto che riconoscere il debito. La decisione del commercialista ha portato a una sospensione temporanea del processo, che riprenderà con nuove udienze.
Milano – "Fabrizio dice che non glieli deve proprio quei soldi, è un credito infondato, e dice che piuttosto torna in galera. ma quei soldi non glieli deve, non glieli darà". E' così che l'avvocato Ivano Chiesa riassume il pensiero di Fabrizio Corona in relazione a un credito vantato da un commercialista, parte civile nel processo milanese a suo carico per un'ipotesi di bancarotta che riguarda un'ex società dell'ex agente fotografico, la Fenice srl, e, in particolare, la sua vecchia casa di via De Cristoforis, zona della movida milanese, a due passi da corso Como. https:www.ilgiorno.itmilanocronacafabrizio-corona-bancarotta-b7u7buxp I termini del patteggiamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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