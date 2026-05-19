Fabrizio Corona e il processo per bancarotta | un commercialista fa saltare il patteggiamento

A Milano, il procedimento giudiziario contro Fabrizio Corona per bancarotta ha subito una battuta d'arresto quando il suo commercialista ha deciso di interrompere il patteggiamento. Durante l'udienza, l'ex paparazzo ha dichiarato di ritenere infondate le pretese di credito avanzate nei suoi confronti e ha affermato che preferirebbe tornare in carcere piuttosto che riconoscere il debito. La decisione del commercialista ha portato a una sospensione temporanea del processo, che riprenderà con nuove udienze.

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